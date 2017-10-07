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RUHANİ AÇIK KAPI BIRAKMADI: 10 TRUMP DA GELSE ANLAŞMAYI GERİ ALAMAZ


Ruhani Açık Kapı Bırakmadı: 10 Trump da Gelse Anlaşmayı Geri Alamaz
Tarih : 07 Ekim 2017, 20:30
Puan Ver : Ruhani Açık Kapı Bırakmadı: 10 Trump Da Gelse Anlaşmayı Geri Alamaz(9/10)5

Tahran Üniversitesi'nde konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı bozabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"DÜNYAYA 10 TRUMP GELSE DE ANLAŞMADAN GERİ DÖNÜŞ OLAMAZ"

Ruhani, "Nükleer müzakerelerde ve vardığımız anlaşmada geri dönülemez menfaatler elde ettik. Ne Trump, ne de bir başkası bunu geri döndüremez. Dünyaya 10 Trump da gelse bunlar geri alınamaz" dedi.

TRUMP, NÜKLEER ANLAŞMAYA İTİRAZ EDİYOR

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor.

Trump göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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