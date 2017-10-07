RUHANİ AÇIK KAPI BIRAKMADI: 10 TRUMP DA GELSE ANLAŞMAYI GERİ ALAMAZ
Tahran Üniversitesi'nde konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı bozabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
"DÜNYAYA 10 TRUMP GELSE DE ANLAŞMADAN GERİ DÖNÜŞ OLAMAZ"
Ruhani, "Nükleer müzakerelerde ve vardığımız anlaşmada geri dönülemez menfaatler elde ettik. Ne Trump, ne de bir başkası bunu geri döndüremez. Dünyaya 10 Trump da gelse bunlar geri alınamaz" dedi.
TRUMP, NÜKLEER ANLAŞMAYA İTİRAZ EDİYOR
İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor.
Trump göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
- Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
- İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
- Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
- 20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı
- Kritik Maç Öncesi Hırvatistan Hoca Değiştirdi
- Katalonya'nın Bağımsızlığını Tanıması Halinde Barcelona, La Liga'dan Atılacak
- Fransa'da Sakatlanan Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun Tedavisi 12 Hafta Sürecek
- Tff, Hezimetin İçindeki Tek Güzellik Olan 12. Adama Teşekkür Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar