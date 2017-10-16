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RTÜK'ün 3 yeni üyesi Meclis'te seçildi!

RTÜK'ÜN 3 YENİ ÜYESİ MECLİS'TE SEÇİLDİ!

TBMM Genel Kurulunda, RTÜK üyeliğine AK Parti adayları Ebubekir Şahin ve Taha Yücel ile CHP adayı İlhan Taşcı seçildi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 21:00
Puan Ver : Rtük'ün 3 Yeni Üyesi Meclis'te Seçildi!(7/10)3

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK üyeliğine AK Parti adayları Ebubekir Şahin ve, Taha Yücel ile CHP adayı İlhan Taşcı seçildi.

AK PARTİ 4 ADAY GÖSTERDİ

AK Parti seçilecek iki üyenin 2 katı aday olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski Müsteşarı Ebubekir Şahin, eski RTÜK üyesi Taha Yücel ile AK Parti Grup Danışmanları Mustafa Hançerkıran ve Şevket Sarıcaoğlu'nu aday gösterdi.

CHP'DEN 2 ADAY YARIŞTI

CHP ise yeni RTÜK üyesi adayları olarak CHP TBMM Grubu Basın Danışmanı İlhan Taşcı ile Grup Danışmanı Ali Taştan'ın isimlerini bildirdi.

HDP'Lİ ÖNDER: OYLAMA YASAYA AYKIRI

Gizli oylamaya geçilmeden önce, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, oylamanın yasaya aykırı olduğunu, Meclis Başkanlığı'na iade edilmesi gerektiğini savundu.

SEÇİM YAPILDI

TBMM Başkanvekili Aydın, böyle bir yetkisinin olmadığını belirtti. Açılan usul tartışmasının ardından, TBMM Başkanvekili Aydın, tutumunu değiştirmedi ve seçime geçildi.

AK PARTİ'DEN 2, CHP'DEN 1 ADAY SEÇİLDİ

RTÜK üyeliğine AK Parti adayları Ebubekir Şahin ve Taha Yücel ile CHP adayı İlhan Taşcı seçildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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