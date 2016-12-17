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RTÜK'TEN PATLAMAYA İLİŞKİN GEÇİCİ YAYIN KISITLAMASI


RTÜK'TEN PATLAMAYA İLİŞKİN GEÇİCİ YAYIN KISITLAMASI
Tarih : 17 Aralık 2016, 09:48
Puan Ver : Rtük'ten Patlamaya İlişkin Geçici Yayın Kısıtlaması(7/10)8


Kayseri'de Erciyes Üniversitesi kampüsü önünde bugün saat 08.45'de bir halk otobüsünde patlama meydana geldi.



Patlamanın otobüse yaklaşan bombalı araçla gerçekleştirilen bir terör saldırı olduğu bildirilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Saldırının ardından yaralıların olduğu bildirildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken ölü olup olmadığı bilinmiyor.



DHA Kayseri Büro Şefi Oktay Ensari'nin aktardığı bilgilere göre kampusun ana girişi yakınında 71 plakalı bir araç belediye otobüsüne yaklaşarak saldırıyı gerçekleştirdi. 



Saldırının yapıldığı otobüste çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugayı'ndaki askerlerin de bulunabileceği belirtiliyor.



GEÇİCİ YAYIN KISITLAMASI

Bu arada RTÜK, Başbakanlık tarafından Kayseri'de meydana gelen patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.



 



kaynak:habertürk








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