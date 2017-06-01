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rtük'ten o kanallara rekor ceza...

RTÜK'TEN O KANALLARA REKOR CEZA...

KHK ile getirilen cezaları dikkate alan Üst Kurul, yapılan incelemelerde uydu üzerinden "ahlaksız, dolandırıcı, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı, arkadaşlık hatları reklamı" yapan...

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:57
Puan Ver : Rtük'ten O Kanallara Rekor Ceza...(5/10)5


KHK ile getirilen cezaları dikkate alan Üst Kurul, yapılan incelemelerde uydu üzerinden "ahlaksız, dolandırıcı, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı, arkadaşlık hatları reklamı" yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi adlarla yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara beşer kez program durdurma ve en üst sınır olan bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında para cezası uyguladı.



Bu kapsamda, Anadolu TV, Anadolu Yurdum TV, ANC TV, Bedir TV, Ber TV, Berat, Derya TV, Dolunay İnt, Dolunay TV, Evin TV, Evren TV, Farklı TV, Ful TV, Genç, Hazan TV, Hlt TV, Hm, HTV, Kanal C, Kanal S, Maksim, Maxi TV, Maya TV, Medyam 14, Mega Müzik, Mega Suare, MGC, Nisa TV, One Best TV, Damla TV, Outlet TV, Park TV, Plus Music, Seymen TV, Shopping Channel, Sıhhat TV, Son Hedef TV, TV 2000, Turizm Türk, Vatan TV, World Beauty Channel, Yasin TV, Yek, Yeni Sinema TV, Yıldız Rize TV, Yurdum TV, 4 Eylül TV, Viva ve Em TV logolu 49 farklı yayın kuruluşuna ceza verildi.



Bu kanalların aynı tür programlara devam etmeleri durumunda önce 10 güne kadar yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.



Öte yandan RTÜK, genel ahlak, şiddet, Türkçenin argo ve küfürlü bir şekilde yanlış kullanımı, milli ve manevi değerlere aykırılık gibi yayın

ihlallerini yapan kuruluşlara da aynı şekilde müeyyide uygulamayı sürdürecek.



 



kaynak:hürriyet








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