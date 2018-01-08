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Rtük'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı! Bildirmeyenin Yayını Durdurulacak
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RTÜK'ten medya kuruluşlarına uyarı! Bildirmeyenin yayını durdurulacak

RTÜK'TEN MEDYA KURULUŞLARINA UYARI! BİLDİRMEYENİN YAYINI DURDURULACAK

RTÜK, e-posta adresini 5 Şubat'a kadar bildirmeyen medya kuruluşlarının yayınını 3 ay süreyle durduracak.

Tarih : 08 Ocak 2018, 16:40
Puan Ver : Rtük'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı! Bildirmeyenin Yayını Durdurulacak(9/10)5

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ilişkin uyarıda bulundu. RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen incelemede, bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kayıtlı elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmediği tespit edildi. Medya kuruluşlarına, bu kapsamda 30 günlük süre verildi. Bu süre içinde elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmeyen kuruluşların yayınları 3 ay süreyle durdurulacak.

LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilecek. Bu Üst Kurulun internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilecek.

Kurulun internet sitesinde ilan edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, KEP adreslerini 5 Şubat 2018'e kadar Üst Kurula bildirmesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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