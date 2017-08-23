İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

RTÜK'ten Cin ve Nazar Kitabı Satan Kanallara ve Cicişlere Ağır Ceza

RTÜK'TEN CİN VE NAZAR KİTABI SATAN KANALLARA VE CİCİŞLERE AĞIR CEZA

RTÜK, aile yapısını bozan cinsel içerikli yayınlar ile dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandıran televizyon kanallarına yüksek miktarda para ve yayın durdurma cezası verdi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 22:30
Puan Ver : Rtük'ten Cin Ve Nazar Kitabı Satan Kanallara Ve Cicişlere Ağır Ceza(8/10)4

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yanıltıcı nitelikte yayın yapan ve ürün satışını gerçekleştiren kanallar ile aile yapısını zedeleyici kliplere yer veren kanallara en üst sınırdan cezalar verildi.

CİN MEKTUBU SATAN KANALA 10 GÜN KAPATMA

Kurul, "Nazar duası", "Cin mektubu", "aile içi muhabbet" gibi ürünler satan, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini iddia eden Bedir TV'ye en üst seviyeden üç ayrı ceza verdi.

Söz konusu TV kanalı, "Nazar duası, cin mektubu, aile içi muhabbet" gibi ayetleri vatandaşlara satması sebebiyle, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 6112 sayılı Kanun'a eklenen herhangi bir ürünün ilgili sağlık mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve reklamına yer verilmeyeceğine yönelik hüküm uyarınca 10 gün yayın durdurma cezası aldı.

RTÜK'ün ayrıca bu konuyu Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi ilgili kuruluşlara da bildirdiği öğrenildi.

VATANDAŞA KURBAN HİSSESİ SATMIŞLAR

Bedir TV'ye yönelik ikinci ceza ise reklamlarda vatandaşlara sözde kurban payı satışı gerçekleştirmesi nedeniyle verildi. "Afrika'da kurban kampanyası" adı altında vatandaşlardan 60'ar lira toplayan ve bu paraları birleştirerek Afrika'da kurban kestiğini iddia eden kanala, en üst seviye olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kanala üçüncü ceza ise insanlara anne-babalarının isimlerini mesajla atmaları halinde hastalıklarının tespit ve tedavi edileceğini iddia eden "Hizmet Bahçesi" isimli program nedeniyle verildi. RTÜK uzmanlarının kanalı bizzat aradıkları ve dolandırıcılığı tespit ettikleri belirtildi. Kurul, bu program nedeniyle Bedir TV'ye yine yüzde 3 oranında para cezası uyguladı.

İKİ TV KANALINA CİCİŞLER CEZASI

Üst Kurul, kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" diye anılan Esra-Ceyda Ersoy'un "Dekolte" isimli klibini çocukların ekran başında olduğu bir saatte yayımlayan Viva ve Number One TV'ye de idari para cezası verdi. Söz konusu klipte cinsellik vurgusunun yapıldığı, şarkı sözleri ile birlikte erotik olarak nitelendirilecek dans figürlerinin yer aldığı belirlendi.

EŞ DEĞİŞTİRME PROGRAMI YAPMIŞLAR

RTÜK, Türk aile yapısını zedeleyen programlardan dolayı Lifetime TV kanalına da ceza yağdırdı. Uydu üzerinden yayın yapan kanalının evli çiftlerin eşlerini değiştirerek farklı evlerde yaşamasını konu alan yurt dışı kaynaklı bir programı yayınladığını saptayan RTÜK, söz konusu yayınların genel ahlaka, manevi değerlere ve Türk aile yapısına aykırı olması sebebiyle TV kanalına en üst seviyeden yüzde 5 oranında idari para cezası ile 5 kez de program yayın durdurma cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rtük  Ten  Cin  Ve  Nazar  Kitabı  Satan  Kanallara  Ve  Cicişlere  Ağır  
Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER