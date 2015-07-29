

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başkanlık seçiminden sonuç alınamaması üzerine 5 Ağustos'ta yeniden bir araya gelecek.







RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurulun geçen hafta 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36. maddesi gereğince, Üst Kurul Başkanlığı seçimi için en yaşlı üye sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında toplandığı belirtildi.







Üst Kurul Üyeleri Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Esat Çıplak ve Ersin Öngel'in aday oldukları başkanlık seçiminde adayların yeterli oy alamaması nedeniyle seçimin bugün saat 11.00'de tekrarlanmasına karar verildiği kaydedildi.







Açıklamada, yinelenen seçimde Yerlikaya, Çıplak ile Öngel'in yeniden aday olduğu ve yeterli oya sahip olamadıkları kaydedildi.







Buna göre, Üst Kurul, başkanlık seçimi için 5 Ağustos 2015 Çarşamba günü tekrar toplanacak.