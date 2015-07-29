O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rtük'te başkanlık seçimi 5 ağustos'a ertelendi

RTÜK'TE BAŞKANLIK SEÇİMİ 5 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başkanlık seçiminden sonuç alınamaması üzerine 5 Ağustos'ta yeniden bir araya gelecek.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 15:18
Puan Ver : Rtük'te Başkanlık Seçimi 5 Ağustos'a Ertelendi(5/10)6


 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başkanlık seçiminden sonuç alınamaması üzerine 5 Ağustos'ta yeniden bir araya  gelecek.  



RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurulun geçen hafta 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36. maddesi gereğince, Üst Kurul Başkanlığı seçimi için en yaşlı üye sıfatıyla Arif Fırtına'nın başkanlığında toplandığı belirtildi.



Üst Kurul Üyeleri Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Esat Çıplak ve Ersin Öngel'in aday oldukları başkanlık seçiminde adayların yeterli oy alamaması nedeniyle seçimin bugün saat 11.00'de tekrarlanmasına karar verildiği  kaydedildi.



Açıklamada, yinelenen seçimde Yerlikaya, Çıplak ile Öngel'in yeniden aday olduğu ve yeterli oya sahip olamadıkları kaydedildi.



Buna göre, Üst Kurul, başkanlık seçimi için 5 Ağustos 2015 Çarşamba günü tekrar toplanacak.








Etiketler: Rtük  Te  Başkanlık  Seçimi  5  Ağustos  A  Ertelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER