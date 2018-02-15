Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

RTÜK uyardı, Hadise kapandı!

RTÜK UYARDI, HADİSE KAPANDI!

RTÜK tarafından klibine ceza kesilen Hadise, yeni klibinde tamamen kapalı kıyafetlerle kamera karşısına geçti.

Tarih : 15 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!(10/10)6

Hadise, Sıfır Tolerans şarkısının akustik versiyonunu kliplendirdi. Klip bugün izleyicilerle buluştu. Hadise'nin şarkının ilk versiyonu için çektiği klip erotik bulunmuştu. Hatta, RTÜK klibi yayınlayan kanallara ceza vermişti. Akustik versiyonun klibinde ise tamamen kapalı kıyafetlerle kamera karşısına geçen Hadise, tabiri caizse RTÜK'e göndermede bulundu.

KLİBİ YAYINLAYAN KANALLARA PARA CEZASI VERİLDİ

Şarkıcı Hadise son parçası Sıfır Tolerans'a bir klip çekmişti. Klip, bir kısım tarafından erotik bulunmuş, hatta RTÜK de klibi yayınlayan müzik kanalları Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası vermişti.

"KORUYUCU SEMBOL KULLANILSA DAHİ YAYINLANAMAZ"

RTÜK'ün cezasının nedeni olarak "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" denilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rtük  Uyardı  Hadise  Kapandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER