Hadise, Sıfır Tolerans şarkısının akustik versiyonunu kliplendirdi. Klip bugün izleyicilerle buluştu. Hadise'nin şarkının ilk versiyonu için çektiği klip erotik bulunmuştu. Hatta, RTÜK klibi yayınlayan kanallara ceza vermişti. Akustik versiyonun klibinde ise tamamen kapalı kıyafetlerle kamera karşısına geçen Hadise, tabiri caizse RTÜK'e göndermede bulundu.

KLİBİ YAYINLAYAN KANALLARA PARA CEZASI VERİLDİ

Şarkıcı Hadise son parçası Sıfır Tolerans'a bir klip çekmişti. Klip, bir kısım tarafından erotik bulunmuş, hatta RTÜK de klibi yayınlayan müzik kanalları Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası vermişti.

"KORUYUCU SEMBOL KULLANILSA DAHİ YAYINLANAMAZ"

RTÜK'ün cezasının nedeni olarak "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" denilmişti.

Kaynak: haberinburada