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rtük tv kanallarını ceza yağmuruna tuttu

RTÜK TV KANALLARINI CEZA YAĞMURUNA TUTTU

Üst Kurul, uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden evlilik programları nedeniyle 6 kanala yine ağırlaştırılmış para cezası verdi

Tarih : 30 Mart 2017, 12:52
Puan Ver : Rtük Tv Kanallarını Ceza Yağmuruna Tuttu(5/10)4


En fazla şikayeti alan evlilik programlarından Kanal D'deki "Kısmetse  Olur", Star TV'deki "Zuhal Topal'la", Show TV'deki "Evleneceksen Gel", ATV'deki  "Esra Erol'da" ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" programlarındaki ihlaller  nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.

 

RTÜK bu cezaları, 6112 sayılı Kanun'un 8/1 maddesindeki "Yayınlar  insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz,  kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı  veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" ve "Toplumun milli ve manevi  değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkelerini  ihlalden  ve yine üst sınırdan uyguladı. RTÜK, reklam gelirinin yüzde 2'si  oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı.



 



kaynak:gazetevatan








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