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Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak
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RTÜK, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak

RTÜK, SINAVLA 60 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sınavla 60 üst kurul uzman yardımcısı alacak.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 12:00
Puan Ver : Rtük, Sınavla 60 Uzman Yardımcısı Alacak(9/10)5

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sınavla 60 üst kurul uzman yardımcısı alacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, alınacak uzman yardımcılarının 7'si hukuk, 6'sı iktisat, 5'i işletme, 4'ü kamu yönetimi, 3'ü uluslararası ilişkiler, 2'si maliye, 3'ü ilahiyat, 3'ü Türk dili ve edebiyatı, 3'ü sosyoloji, 1'i psikoloji, 1'i tarih, 8'i iletişim, 8'i elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme mühendisliği, 4'ü yazılım ve bilgisayar mühendisliği ve 2'si istatistik mezunu olacak.

ADAYLARIN 35 YAŞINI DOLDURMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması, 1 Ocak 2017 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, 21-28 Mayıs 2017'de düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili puan türünde 70 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

7 AĞUSTOS'TA BAŞVURULAR BAŞLAYACAK

Adaylar, 11 Eylül'deki giriş sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası www.rtuk.gov.tr üzerinden açık ve eksiksiz dolduracakları Sınav Başvuru Formu'nun çıktısını imzalamak suretiyle 7-18 Ağustos'ta başvurabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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