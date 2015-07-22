RTÜK SEÇİMİNDE İLK İKİ TUR YAPILDI
RTÜK'te Başkan seçimi için yapılan oylamada iki tur yapıldı. İlk iki turda sonuç çıkmadı.
RTÜK'te Başkan seçimi için yapılan oylamada iki tur yapıldı. İlk iki turda sonuç çıkmadı.
RTÜK başkanlığı için az önce yapılan iki tur seçimde sonuç alınamadı. Başkanlık için 29 Temmuz'da tekrar oylama yapılacak.
RTÜK başkanlığı için Ak Parti Kontenjanından seçilen İlhan Yerlikaya, MHP kontenjanından seçilen Esat Çıplak ile HDP kontenjanından seçilen Ersin Öngel yarıştı.
Başkanlık için ilk adaylığını açıklayan CHP kontenjanından seçilen üye Ali Öztunç oylamaya katılmadı. Öztunç, "Amacımız kan değişimini sağlamak. Bunun için fedakarlık yapmak gerekiyordu. Yaptık, koltuk heveslisi değiliz. Esat Çıplak'ı destekliyoruz. Seçilirse yine dönüşümlü başkanlık olacak. İlk olarak MHP'li Esat Çıplak başkan olacak" dedi.
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