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RTÜK, Outlet TV ve Bedir TV'nin Lisansını İptal Etti

RTÜK, OUTLET TV VE BEDİR TV'NİN LİSANSINI İPTAL ETTİ

Daha önce aldıkları cezalara rağmen, sağlık beyanıyla ve dini istismar edecek şekilde ürün satışı yapmayı sürdüren, Outlet TV ve Bedir TV isimli kanalların yayın lisansı iptal edildi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 12:40
Puan Ver : Rtük, Outlet Tv Ve Bedir Tv'nin Lisansını İptal Etti(5/10)1

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) daha önce verilen program ve yayın durdurma cezalarına rağmen sağlık beyanıyla ve dini istismar edecek şekilde ürün satışı yapmayı sürdüren iki televizyon kanalının yayın lisansını iptal etti.

DİNİ İSTİSMAR ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE LİSANS İPTAL EDİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK Başkanvekili Esat Çıplak'ın başkanlığındaki toplantıda, vatandaşları aldatan, dini istismar eden yayın yapan radyo ve televizyon programları ele alındı.

RTÜK bu kapsamda sağlık beyanıyla ürün satışı yapan ve daha önce verilen program-yayın durdurma müeyyidelerini uygulamadığı saptanan Outlet TV adlı kanalın yayın lisansını iptal etti.

Bu karar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32. maddesinde yer alan "...Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir." düzenlemesi kapsamında alındı.

KOLYE SATIŞI, LİSANS İPTALİ GETİRDİ

RTÜK, benzer bir kararı Bedir TV için aldı. Daha önce program-yayın durdurma cezaları verilen ancak "sağlık beyanıyla dini ibare taşıyan kolye satışı" şeklinde yayınlar yapmayı sürdüren Bedir TV'nin de yayın lisansı iptal edildi.

Üst Kurul ayrıca "ticari iletişim ve tanıtım-tele alışveriş" kurallarına uymadıkları belirlenen YEK TV ile Vizyon Türk TV'ye 10 gün geçici yayın durdurma müeyyidesi uyguladı.

Toplantıda, Reklam süresini aşan, çay, bal, bisiklet ile din istismarına dayalı kolye ve "şifre çözücü" iddiasıyla uydu alıcısı satan, telefon, kol saati, arsa, elektronik nargile gibi ürünlerin satışı ve pazarlanmasında yanıltıcı ifadeler kullanan çok sayıda televizyon kanalına da en üst seviye olan yüzde 3 oranında para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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