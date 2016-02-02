RTÜK KANAL D'YE CEZA YAĞDIRDI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz Show programında terör örgütünün övüldüğü gerekçesiyle 850 bin TL ceza kestiği Kanal D televizyonunu ceza yağmuruna tuttu.
RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda, “Aşk ve Günah” dizisi için “Dizide aynı çatı altında yaşanan yasak ilişki aktarılırken bu ilişkiyi yaşayan karakterlerden birinin başka bir erkekle olan ilişkisine de yer verilmektedir” tespitine yer verildi.
“Bizim Lezzetlerimiz” adlı programda Ülker'in “Bizim Yağ” markası margarinine yönlendirme yapıldığı “Poyraz ve Karayel”de ise Jeep reklamı yapıldığına dikkat çekildi.
RTÜK Kanal D'ye, “Güllerin Savaşı” adlı dizi nedeniyle de ceza kesti. Uzmanların raporunda Güllerin Savaşı adlı dizide, “yediği kalın sıçanlar”, “Cücü Bey”, “Anandan doğmaya utanmıyorsun da Vega'ya mı girmeye utanıyorsun” gibi ifadeler nedeniyle müstehcen, argo ve kaba sözlerin kullanıldığı vurgusu yapıldı.
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