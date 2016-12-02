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rtük evlilik programları için düğmeye bastı

RTÜK EVLİLİK PROGRAMLARI İÇİN DÜĞMEYE BASTI

RTÜK, geçen yıla göre 12 kat artışla rekor sayıda şikayet edilen evlilik programlarına ceza yağdırdı.

Tarih : 02 Aralık 2016, 11:51
Puan Ver : Rtük Evlilik Programları İçin Düğmeye Bastı(8/10)7


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçen yıla göre 12 artışla rekor sayıda şikayet edilen evlilik programlarına müeyyide uyguladı. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi.



RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, üst kurulun dünkü toplantısında evlilik programları ele alındı.



Vatandaşlardan üst kurula son bir yılda, RTÜK'ün 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden binlerce şikayet geldi. Bu kapsamda, geçen yıl evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu yıl yaklaşık 12 kat rekor artışla 87 bini geçti.



Buna göre, Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur", 38 bin 153 başvuru ile en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 3 bin 975 şikayet alan "Zühal Topal'la" programı ikinci sırada yer aldı.



ATV'deki "Esra Erol'da" 13 bin 79, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 3 bin 678 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 290 şikayet aldı.



Üst kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi.



Öte yandan TV 8'deki "Göz6" adlı programa da müeyyide uygulandı.



Vatandaşların şikayetleri ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması konusunda oldu.



 



kaynak:trthaber








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