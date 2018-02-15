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RTÜK engeline takılmıştı! Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay

RTÜK ENGELİNE TAKILMIŞTI! HADİSE'NİN YENİ KLİBİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Klibi RTÜK engeline takılan Hadise, bu sefer önlemi elden bırakmadı. Hadise'nin Sıfır Tolerans şarkısına çektiği yeni klibinde dekoltesiz kıyafetler tercih etmesi herkesin dikkatini çekti.

Tarih : 15 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Rtük Engeline Takılmıştı! Hadise'nin Yeni Klibinde Dikkat Çeken Detay(6/10)2

RTÜK, Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibini ateşli bulup yayınlayan kanallara ceza kesmişti. "Boyun eğmeyeceğim" diye isyan eden Hadise şarkıya tekrar klip çekti.

BU DEFA DEKOLTE YOK

Şarkının akustik versiyonuna çektiği klipte Hadise'nin dekoltesiz kıyafetler tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte yeni klipten görüntüler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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