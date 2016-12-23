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rtük dizilere ceza yağdırdı

RTÜK DİZİLERE CEZA YAĞDIRDI

RTÜK, Arka Sokaklar, Kalbimdeki Deniz, Anne, Kırgın Çiçekler ve İçerde dizilerine para cezası verdi.

Tarih : 23 Aralık 2016, 13:11
Puan Ver : Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı(6/10)5


RTÜK, Arka Sokaklar, Kalbimdeki Deniz, Anne, Kırgın Çiçekler ve İçerde dizilerine para cezası verdi. Dizilerin çocuk istismarı, çocuğa karşı şiddet, kadına yönelik şiddet, argo ifadeler; alkol ürünlerinin özendirici bir şekilde gösterilmesi; aile yapısı, kültürel ve ahlaki değerlere aykırı içerikler nedeniyle şikayet edildiği açıklandı.








Etiketler: Rtük  Dizilere  Ceza  Yağdırdı    haber

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