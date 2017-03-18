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rotterdam'da yaşananların hesabı soruldu

ROTTERDAM'DA YAŞANANLARIN HESABI SORULDU

Hollanda'nın Rotterdam kentinde atlı ve köpekli polisleri Türk göstericilerin üzerine süren ve gerekirse ateş edilmesi emrini veren Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'ye, mecliste orantısız şiddetin hesabı soruldu.

Tarih : 18 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : Rotterdam'da Yaşananların Hesabı Soruldu(8/10)7


HOLLANDA'nın Rotterdam kentinin Fas kökenli Müslüman belediye başkanı, önceki gece belediye meclisinin oturumunda siyasetçi üyelerin sorularıyla terledi.



Rotterdam'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlık korumaları, Türk Dışişleri yetkilileri ve protestoculara yönelik tepki çeken uygulamalar, meclisteki oturumda eleştirildi.



 



kaynak:milliyet








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