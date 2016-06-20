

Bloomberg'in haberine göre, yaklaşık iki yıl sonra Devlet Başkanlığı seçimine gidecek Rusya Federasyonu, ekonomik sıkıntılara çözüm olacağı düşüncesiyle en kıymetli firmasını rekor fiyata satmaya hazırlanıyor.







Bloomberg'in ulaştığı kaynaklara göre Rus lider Vladimir Putin, Moskova merkezli petrol devi Rosneft'in yüzde 19,5 hissesini satmak için Çin ve Hindistan'la görüşüyor. İki ülkeyle de ortak olunmasının planlandığı satışın gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelir 11 milyar dolar. Bu, Rusya için bir “özelleştirme rekoru” olacak.







Suriye ve Ukrayna krizleriyle nedeniyle ABD ve Avrupa'yla ilişkileri Soğuk Savaş öncesine dönen Rusya'nın bütçesindeki açıkları kapatmak için Rosneft'in satışına ihtiyacı var.