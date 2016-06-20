ROSNEFT'İN HİSSELERİNİN BİR KISMI SATILIYOR
Rus petrol devi Rosneft'in hisselerinin bir kısmı Çin ve Hindistan'a rekor fiyata satılacak. Rusya'nın en kıymetlisinin satışı özelleştirme rekoru olacak
Bloomberg'in haberine göre, yaklaşık iki yıl sonra Devlet Başkanlığı seçimine gidecek Rusya Federasyonu, ekonomik sıkıntılara çözüm olacağı düşüncesiyle en kıymetli firmasını rekor fiyata satmaya hazırlanıyor.
Bloomberg'in ulaştığı kaynaklara göre Rus lider Vladimir Putin, Moskova merkezli petrol devi Rosneft'in yüzde 19,5 hissesini satmak için Çin ve Hindistan'la görüşüyor. İki ülkeyle de ortak olunmasının planlandığı satışın gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelir 11 milyar dolar. Bu, Rusya için bir “özelleştirme rekoru” olacak.
Suriye ve Ukrayna krizleriyle nedeniyle ABD ve Avrupa'yla ilişkileri Soğuk Savaş öncesine dönen Rusya'nın bütçesindeki açıkları kapatmak için Rosneft'in satışına ihtiyacı var.
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