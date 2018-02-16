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Röportaj veren Afrin'deki teröristten sivil kıyafet itirafı!

RÖPORTAJ VEREN AFRİN'DEKİ TERÖRİSTTEN SİVİL KIYAFET İTİRAFI!

Rusya'nın Arapça televizyonuna röportaj veren YPG'li terörist, Afrin operasyonunda hedef olmamak için sivil kıyafetler giyip halkın içine gizlendiklerini itiraf etti.

Tarih : 16 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Röportaj Veren Afrin'deki Teröristten Sivil Kıyafet İtirafı!(8/10)4

PYD/PKK mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini belirtti.

"SİVİL KIYAFETLE KENDİMİZİ KORUYORUZ"

Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

"HALKIN İÇİNDE GİZLENİYORUZ"

RT muhabirinin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK'nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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