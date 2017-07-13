İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı

RÖPORTAJ SIRASINDA GÖLETE DÜŞEN ÇOCUĞU KAMERAMAN KURTARDI

Ankara'da, HDP milletvekili Lezgin Botan yaptığı röportaj sırasında, bakıcısının yanından kaçan küçük çocuk parktaki gölete düştü. Suya düşen çocuğu kameraman kurtardı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Röportaj Sırasında Gölete Düşen Çocuğu Kameraman Kurtardı(9/10)5

Ankara'da, Irak'ın Erbil kenti merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonunun, HDP milletvekili Lezgin Botan ile yaptığı röportaj sırasında bakıcısının yanından kaçan küçük bir çocuk parktaki gölete düştü. Bakıcı kadının sudan çıkaramadığı çocuğu, kameraman kurtararak sudan çıkardı.

BAKICININ ELİNDEN KURTULAN ÇOCUK SUYA DÜŞTÜ

Ankara Cemal Süreya Parkı'nda Erbil merkezli uydudan yayın yapan Rudaw Televizyonu'nun HDP Van Milletvekili Lezgin Botan ile yaptığı röportaj sırasında ilginç bir olay yaşandı. Röportaj devam ettiği sırada parkta bakıcısı olduğu değerlendirilen bir kadın ile oynayan bir çocuk bakıcısının yanından koşarak parktaki göletin kenarına geldi ve suya düştü.

KAMERAMAN, RÖPORTAJ DEVAM EDERKEN ÇOCUĞU KURTARDI

8 yaşlarında olduğu belirtilen çocuğun suya düştüğünü gören bakıcısı gölden çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. O sırada röportaj devam ederken, Rudaw kameramanı Mustafa Yeşil, kamarayı bırakarak gölete koştu ve suda çırpınan çocuğu çıkardı. Yaşanan bu olay saniye saniye röportaj kaydına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Röportaj  Sırasında  Gölete  Düşen  Çocuğu  Kameraman  Kurtardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER