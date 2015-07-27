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root'lu android kullananlara samsung'tan kötü haber

ROOT'LU ANDROİD KULLANANLARA SAMSUNG'TAN KÖTÜ HABER

Apple Pay ile birlikte, Android ekosistemi de kendi ödeme servislerine sahip olduklarını hatırladılar. Hatta yıllardır kullanımda olan Android ödeme sistemi, ne yazık ki, kullanıcıların çoğu tarafından tanınmıyor, neredeyse hiç kullanılmıyordu.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:35
Puan Ver : Root'lu Android Kullananlara Samsung'tan Kötü Haber(9/10)9


Apple Pay ile birlikte, Android ekosistemi de kendi ödeme servislerine sahip olduklarını hatırladılar. Hatta yıllardır kullanımda olan Android ödeme sistemi, ne yazık ki, kullanıcıların çoğu tarafından tanınmıyor, neredeyse hiç kullanılmıyordu. Nihayet Apple Pay ile birlikte bu alanda büyük kazanç olduğunu fark eden Android cephesi kendi ödeme sistemini yaygın kullanıma sokmak için kolları sıvadı.



Bu alanda en önemli adımlardan birini Samsung attı ve kendi ödeme servisini geliştirmeye başladı. Ancak popüler Samsung telefonları ile kasa başında ödeme yapabilmek gibi pratik bir işlevi olacak Samsung Pay'i kullanmak isteyenlerin, telefonlarına Root yapmaması gerekiyor zira Samsung, Pay servisinin Root işlemi yapılmış telefonlarda çalışmayacağını açıkladı.



Bu aslında doğal bir sonuç çünkü Root yapılmış telefonlarda güvenlik riskleri çok büyük. Root işlemi sırasında kullanılan uygulamalar kara Root sayesinde yüklenen uygulamalar da çoğu zaman hacker'ların kontrolünde oluyor ve bu kişilerin, Samsung'un güvenlik önlemleri devre dışı bırakılmış bir telefonda Pay uygulamasının kullandığı finansal verileri çalarak kendi menfaati için kullanabilir. Samsung'un, bu riski göze alamayarak, Root'lu telefonları Pay uygulamasının dışında bırakması, Samsung kullanıcıları arasında Root işlemlerinin bir hayli azalmasına da neden olacak gibi görünüyor.



Stephen Hawking haftasına hazır olun








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