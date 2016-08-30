O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

rooney'den taraftarları üzen açıklama

ROONEY'DEN TARAFTARLARI ÜZEN AÇIKLAMA

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Wayne Rooney, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceğini duyurdu..

Tarih : 30 Ağustos 2016, 17:24
Puan Ver : Rooney'den Taraftarları Üzen Açıklama(0/10)



İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Wayne Rooney, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakacağını açıkladı.



İngiltere'de, dünya kupası eleme karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan yıldız oyuncu, kararını kesin olarak verdiğini ve Rusya'daki turnuvanın kendisinin milli formayla katılacağı son organizasyon olacağını vurguladı.



Milli formayı zirvede bırakmak istediğini söyleyen İngiliz yıldız, 30 yaşında olduğunu ve kendini yaşlı hissetmediğini ancak Rusya'daki turnuvayı, milli formayla İngiltere'ye katkı sağlayacağı son şans olarak gördüğünü ifade etti.









Etiketler: Rooney  Den  Taraftarları  Üzen  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER