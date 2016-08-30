

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Wayne Rooney, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bırakacağını açıkladı.



İngiltere'de, dünya kupası eleme karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan yıldız oyuncu, kararını kesin olarak verdiğini ve Rusya'daki turnuvanın kendisinin milli formayla katılacağı son organizasyon olacağını vurguladı.



Milli formayı zirvede bırakmak istediğini söyleyen İngiliz yıldız, 30 yaşında olduğunu ve kendini yaşlı hissetmediğini ancak Rusya'daki turnuvayı, milli formayla İngiltere'ye katkı sağlayacağı son şans olarak gördüğünü ifade etti.