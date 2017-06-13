

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verildi.







Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine yaptığı dava başvurusunda, Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia etti.







İddianamede, Ronaldo'nun, 2011-2014 yılları arasındaki imaj gelirlerini eksik göstererek maliyeden toplam 14,75 milyon avro kaçırdığı belirtiliyor.







Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olduğu 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığı öne sürüldü. Portekizli golcünün 2011'de 1,39 milyon, 2012'de 1,66 milyon, 2013'de 3,2 milyon ve 2014'de 8,5 milyon avro vergi kaçırdığı ve İspanyol yasalarına göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtildi. Ronaldo'nun, Virgin Adaları ve İrlanda'da merkezleri bulunan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerinin gerçek bedelini gizlediği de ifade edildi.







Mahkemenin dava açılması için gerekli delillerin bulunduğuna karar vermesi halinde Ronaldo, vergi kaçırma iddiasıyla sanık koltuğuna oturacak.







kaynak:sabah