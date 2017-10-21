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RONALDO'NUN SON HAREKETİ, HELAL OLSUN DEDİRTTİ


Ronaldo'nun son hareketi, helal olsun dedirtti
Tarih : 21 Ekim 2017, 14:50
Puan Ver : Ronaldo'nun Son Hareketi, Helal Olsun Dedirtti(10/10)6

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti. Sosyal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, yine birçok insana yardım etti.

Portekizli süper yıldızın, ülkesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören insanların tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı.

KIZ KARDEŞİ ONAYLADI: EVET YARDIM ETTİ

Golcü oyuncunun kız kardeşi Katia Aveiro, Facebook'ta bir fan sayfasında gündeme gelen yardım iddialarını onayladı.

Portekiz'in Pedrogao Grande bölgesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketinde birçok insan da yaralandı. Ronaldo'nun, yaralanan insanların tüm tedavi ve ilaç masraflarını karşıladığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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