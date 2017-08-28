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Ronaldo'nun Cezalı Olduğu Maçta Real Madrid, Valencia ile Berabere Kaldı

RONALDO'NUN CEZALI OLDUĞU MAÇTA REAL MADRİD, VALENCİA İLE BERABERE KALDI

Cristiano Ronaldo'nun cezalı olduğu maçta Real Madrid, evinde Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Ronaldo'nun Cezalı Olduğu Maçta Real Madrid, Valencia İle Berabere Kaldı(7/10)3

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid iç sahada Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda 10. dakikada Marco Asensio ile 1-0 öne geçti. Valencia, 18. dakika Carlos Soler'in golüyle skoru eşitlerken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

ASENSIO BOŞ GEÇMEDİ

77. dakikada Rodrigo Moreno Machado'nun oluşturduğu pozisyonda topu ağlara gönderen Geoffrey Kondogbia, Valencia'yı 2-1 öne geçirdi. Real Madrid'in 21 yaşındaki futbolcusu Asensio, 83. dakikada bir kez daha rakip fileleri havalandırarak, takımına beraberliği getirdi. İlerleyen dakikalarda Real Madrid, Karim Benzema ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

Ligde ilk beraberliğini alan iki takım da dörder puanda kaldı. Real Madrid'de kart cezalısı olan Cristiano Ronaldo maçı tribünden izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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