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ronaldo'dan tarihi rekor

RONALDO'DAN TARİHİ REKOR

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, sekizinci sezonunu yaşadığı Real Madrid'de kırdığı rekorlarla dikkati çekiyor.

Tarih : 19 Nisan 2017, 14:16
Puan Ver : Ronaldo'dan Tarihi Rekor(9/10)9


İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği her maçta bir rekoru daha geride bırakıyor.



Eflatun-beyazlıların, deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekibi Bayern Münih'i, uzatma sonunda 4-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında "hat-trick" yaparak yarı finale yükselmesinde başrol oynayan Ronaldo, Kupa 1'de 100 gole ulaşan ilk futbolcu unvanını elde etti.



 



kaynak:sabah








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