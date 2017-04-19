RONALDO'DAN TARİHİ REKOR
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, sekizinci sezonunu yaşadığı Real Madrid'de kırdığı rekorlarla dikkati çekiyor.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği her maçta bir rekoru daha geride bırakıyor.
Eflatun-beyazlıların, deplasmanda 2-1 yendiği Alman ekibi Bayern Münih'i, uzatma sonunda 4-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında "hat-trick" yaparak yarı finale yükselmesinde başrol oynayan Ronaldo, Kupa 1'de 100 gole ulaşan ilk futbolcu unvanını elde etti.
kaynak:sabah
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