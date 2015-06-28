Real Madrid'li Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo son günlerde konuşulan Madrid'ten ayrılacağı yönündeki iddialara, yalan haberlere son verilmesi gerektiğini,Madrid'te mutlu olduğu hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi.



Real Madrid'li Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo son günlerde konuşulan Madrid'ten ayrılacağı yönündeki iddialara, yalan haberlere son verilmesi gerektiğini,Madrid'te mutlu olduğu hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi.



Bildiğiniz üzere Ronaldo'nun çabalarına rağmen Real Madrid, geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamladı ve Ancelotti kovuldu.Tecrübeli teknik adam yerine Rafa Benitez getirildi.Yıldız futbolcu tatilde olmasına rağmen spekülasyonlara son vermek adına A Bola'ya açıklamalarda bulundu."Yalan haberleri sonlandırmayı ve beni huzurlu bırakmanızı umuyorum.Real Madrid ile aramdaki anlaşmazlıkları kendi kendime çıkardığım yönünde yazılan haberler tamamiyle yalan.Dünyanın en iyi takımındayım ve oldukça mutluyum.Gelecek sezon kazanacağımız başarılara odaklanmış durumdayım."







