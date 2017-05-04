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ronaldo'dan ınstagram rekoru

RONALDO'DAN INSTAGRAM REKORU

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu

Tarih : 04 Mayıs 2017, 14:36
Puan Ver : Ronaldo'dan Instagram Rekoru(6/10)5


İspanyol ekibi Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki Instagram hesabında 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu.



Eflatun-beyazlı forma altında sergilediği performans ve kırdığı rekorlarla dikkati çeken 32 yaşındaki futbolcu, bir ilki daha başardı.



Son olarak Atletico Madrid'i 3-0 mağlup ettikleri yarı final ilk maçında hat-trick yaparak, Avrupa kupalarının yarı finallerinde en çok gol atan oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu olarak da tarihe geçti.



Ronaldo'nun sosyal medyadaki Twitter hesabında yaklaşık 52 milyon, Facebook'ta ise 121 milyona yakın takipçisi bulunuyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ronaldo  Dan  Instagram  Rekoru    haber

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