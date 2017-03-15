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ronaldo ve ümmiye teyze aynı karede!

RONALDO VE ÜMMİYE TEYZE AYNI KAREDE!

Türk Telekom, futbolcu Ronaldo ile ödüllü yönetmen Koçak'ın oynadığı reklamla teknolojinin dönüştürücü gücünü anlatacak

Tarih : 15 Mart 2017, 09:29
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Türk Telekom, yeni pazarlama iletişimi stratejisini hayata geçirdi. Şirket yıl boyunca yapacağı iletişimle sunduğu teknolojinin insan hayatındaki dönüştürücü gücünü anlatacak.




Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yeni reklam filmindeki “Sen yeter ki hayal et” sloganıyla insanlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyacı olan teknolojiyi sunacaklarını ifade etti.




Dursun, “Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz vasıtasıyla insanların içlerindeki potansiyele ulaşmasına ve hatta bu potansiyeli aşmasına olanak sunuyoruz. Onlara ‘Siz yeter ki hayal edin, bu hayalinizi gerçekleştirmek için Türk Telekom her zaman yanınızda' diyeceğiz” dedi.



 



kaynak:habertürk











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