

Türk Telekom, yeni pazarlama iletişimi stratejisini hayata geçirdi. Şirket yıl boyunca yapacağı iletişimle sunduğu teknolojinin insan hayatındaki dönüştürücü gücünü anlatacak.



Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yeni reklam filmindeki “Sen yeter ki hayal et” sloganıyla insanlara hayallerini gerçekleştirmeleri için ihtiyacı olan teknolojiyi sunacaklarını ifade etti.