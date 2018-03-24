RONALDO VE QUARESMA'DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!
Hazırlık maçında Mısır'la karşılaşan Portekiz, geriye düştüğü maçı Ricardo Quaresma'nın iki asist ve Ronaldo'nun ise 2 gol ile yıldızlaşmasıyla 2-1 kazanmayı başardı.
Hazırlık maçında Portekiz, Mısır ile karşılaştı.
SALAH GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Liverpool'da gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mohamed Salah, milli takımda da gollerine devam etti. Mücadelenin 56. dakikasında ceza sahası dışından vurduğu müthiş şut ile takımını Portekiz karşısında 1-0 öne geçirmeyi başardı.
QUARESME-RONALDO İKİLİSİ GALİBİYETİ GETİRDİ
Geriye düşen Portekiz'de sahneye Ronaldo- Quaresma ikilisi çıktı. 61. dakikada oyuna giren Quaresma'nın 90+2 ve 90+4'te Ronaldo'ya yaptığı iki asistle geri dönen Portekiz, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.
Öte yandan Portekiz Fenerbahçeli Luis Neto forma şansı bulamadı.
Portekiz, 2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya, Das ve İran'la kozlarını paylaşacak.
Kaynak: haberinburada
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