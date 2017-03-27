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ronaldo, puskas'ın rekoruna göz dikti

RONALDO, PUSKAS'IN REKORUNA GÖZ DİKTİ

Portekiz formasıyla 70 golü bulunan Cristiano Ronaldo, 84 golle "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" unvanının sahibi Macar Puskas'ın rekorunu kırmaya doğru ilerliyor

Tarih : 27 Mart 2017, 16:13
Puan Ver : Ronaldo, Puskas'ın Rekoruna Göz Dikti(10/10)8


Portekiz Milli Takımı formasıyla 70. golünü atan Cristiano Ronaldo, 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekorunu kırmaya doğru ilerliyor.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda sahasında oynadığı maçta Macaristan'ı 3-0 yenen Portekiz'in iki golüne imzasını atan Ronaldo, milli takım düzeyinde en fazla gol atan Avrupalı futbolcular listesinde 4'üncülüğü tek başına ele geçirdi.



 



kaynak:sabah








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