RONALDO, NİKE'LA ANLAŞTI
Real Madrid'in dev yıldızı Cristiano Ronaldo, takımı ile rekor bir fiyata anlaşma yeniledikten günler sonra spor devi Nike'la masaya oturdu. Marka ile hayat boyu anlaşma sağlayan Portekizli, 1 milyar pound karşılığında Nike'la ortak projelerde bulunacak.
Forbes'a göre 71 milyon pound ile 2016'nın en çok kazanan sporcusu ünvanını taşıyan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Eflatun-Beyazlılar'la 5 sene daha anlaşmış ve yeni kazancı dudak uçuklatmıştı.
Haftada 500 bin pound kazanacak olan 31 yaşındaki futbolcu, şimdi de Nike'la anlaştığını duyurdu.
Nike'ın basın sözcüsü konu ile ilgili "Ronaldo hem kulübü hemde ülkesi ile birlikte harika bir yıl geçirdi. Futbolun en önemli ikonlarından olduğu konusunda herkes hemfikir. Oyunda baskının olmasının yanı sıra sosyal medyanın en popüler ve en ünlü sporcusu. Nike ile Ronaldo'nun ortaklığı uzun süreli olacaktır" ifadelerini kullandı.
kaynak:fanatik
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