

Maç sonu UEFA'ya açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo "Takım için müthiş bir gece oldu" dedi. Ronaldo "Takım için müthiş bir gece oldu. Herkes çok iyi oynadı ve farklı bir galibiyet aldık. Bir takıma 8 gol atmak kolay değildir ama biz Malmö takımına yaptığımız pres ile oynama şanşı bırakmadık ve gol yollarında çok iyidik" ifadelerini kullandı.







La Liga'da Barcelona'ya karşı farklı mağlup olduktan sonra takımın bir çöküntü durumuna geçtiğini söyleyen Ronaldo "Bu skor o moral bozukluğunu unutturacak. Şu an takım olarak çok iyiyiz. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz ve moral olarak gayet iyiyiz. Şuan için geçmişi unutup bu zamana bakmalıyız. Lig uzun bir maraton ve biz bu yılın sonunda kupalar kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.