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ronaldo mesajı: hayatını hayal etme, hayalini yaşa

RONALDO MESAJI: HAYATINI HAYAL ETME, HAYALİNİ YAŞA

Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. B.Dortmund-Real Madrid maçında karşı karşıya gelen Emre Mor ile Ronaldo maç sonrası tanıştılar. Ronaldo'ya büyük hayranlık duyan Emre Mor, maç sonrası Instagram hesabından Ronaldo'ya teşekkür etti.

Tarih : 28 Eylül 2016, 09:37
Puan Ver : Ronaldo Mesajı: Hayatını Hayal Etme, Hayalini Yaşa(0/10)


Emre Mor, karşılaşma sonrası Instagram hesabından Ronaldo ile fotoğrafını paylaştı. Emre Mor, Ronaldo'ya hayranlığını belirterek, "Hayatını hayal etme. Hayalini yaşa. Bana her gün motivasyon kaynağı olduğun için teşekkürler Cristiano! Bize bu gece büyük destek veren Dortmund taraftarına da teşekkürler." mesajını paylaştı.








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