

Emre Mor, karşılaşma sonrası Instagram hesabından Ronaldo ile fotoğrafını paylaştı. Emre Mor, Ronaldo'ya hayranlığını belirterek, "Hayatını hayal etme. Hayalini yaşa. Bana her gün motivasyon kaynağı olduğun için teşekkürler Cristiano! Bize bu gece büyük destek veren Dortmund taraftarına da teşekkürler." mesajını paylaştı.