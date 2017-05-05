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ronaldo instagram'ın da kralı: 100 milyon takipçi

RONALDO İNSTAGRAM'IN DA KRALI: 100 MİLYON TAKİPÇİ

Sahalarda fırtına gibi esen Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveyi kimseye bırakmıyor.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:10
Puan Ver : Ronaldo İnstagram'ın Da Kralı: 100 Milyon Takipçi(10/10)9




Sahalarda fırtına gibi esen Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveyi kimseye bırakmıyor.


Real Madrid kariyerinin 42'nci hattrick'ini Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Salı günü Atletico Madrid'e karşı yapan Ronaldo, Instagram'da 100 milyon takipçi barajını aşan ilk spor yıldızı unvanının sahibi oldu. Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar 74 milyon takipçi ile ikinci, Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise 70 milyon 800 bin takipçi rakamı ile üçüncü sırada yer alıyor.


 


 


kaynak:sabah









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