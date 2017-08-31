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Ronaldo, Instagram Canlı Yayınında Göztepe Tezahüratı Yaptı

RONALDO, INSTAGRAM CANLI YAYININDA GÖZTEPE TEZAHÜRATI YAPTI

Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı olan Göztepe'nin kalecisi Beto ile birlikte Instagram canlı yayınında "Göz Göz Göztepe" tezahüratı yaptı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Ronaldo, Instagram Canlı Yayınında Göztepe Tezahüratı Yaptı(8/10)4

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Göztepe kalecisi Beto ile birlikte Göztepe tezahüratı yaptı.

"GÖZ GÖZ GÖZTEPE"

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Portekizli yıldız yaklaşık 250 bin kişinin izlediği canlı yayında Göztepe file bekçisi Beto ile birlikte "Göz Göz Göztepe" tezahüratını yaptı.

Ronaldo'nun yaptığı tezahürat sonrası Göztepe, sosyal medya hesabından esprili bir teşekkür mesajı yayınladı. Ronaldo'nun etiketlendiği mesajda, "Teşekkürler Ronaldo. Biz seninle sözleşme imzalayabilirdik ama harika bir takımımız var" ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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