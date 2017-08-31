RONALDO, INSTAGRAM CANLI YAYININDA GÖZTEPE TEZAHÜRATI YAPTI
Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı olan Göztepe'nin kalecisi Beto ile birlikte Instagram canlı yayınında "Göz Göz Göztepe" tezahüratı yaptı.
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takımdan arkadaşı Göztepe kalecisi Beto ile birlikte Göztepe tezahüratı yaptı.
"GÖZ GÖZ GÖZTEPE"
Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Portekizli yıldız yaklaşık 250 bin kişinin izlediği canlı yayında Göztepe file bekçisi Beto ile birlikte "Göz Göz Göztepe" tezahüratını yaptı.
Ronaldo'nun yaptığı tezahürat sonrası Göztepe, sosyal medya hesabından esprili bir teşekkür mesajı yayınladı. Ronaldo'nun etiketlendiği mesajda, "Teşekkürler Ronaldo. Biz seninle sözleşme imzalayabilirdik ama harika bir takımımız var" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
- Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Deniz Aytekin Çin Ligi'nde Maç Yönetecek
- Emre Mor'un Eski Menajeri Muzzi Özcan, Lucescu'ya Yalancısın Diye Bağırdı
- Yorumcu Rıdvan Dilmen: Al Anahtarı Futbolu Dizayn Et Derlerse Yaparım
- Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Lisede Herkes Bana Tostos Derdi
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar