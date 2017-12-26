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Ronaldo hakkında olay sözler: Hapiste olmalı

RONALDO HAKKINDA OLAY SÖZLER: HAPİSTE OLMALI

İspanya Vergi Dairesi, vergi kaçakçılığıyla yargılanan Cristiano Ronaldo'nun normal koşullar altında hapishanede olması gerektiğini düşünüyor.

Tarih : 26 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Ronaldo Hakkında Olay Sözler: Hapiste Olmalı(5/10)1

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun vergi kaçakçılığıyla suçlandığı davayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Hazine Müsteşarı Caridad Gomez Mourelo 7 Aralık günü davayla ilgili uzman olarak verdiği ifadede Ronaldo'nun hapse atılması gerektiğini söyledi.

RONALDO'NUN TUTUKLU YARGILANMASI KONUSUNDA İTİRAZ EDİLDİ

El Mundo'nun haberine göre Ronaldo için suçlamada bulunulan tutarın çok yüksek olduğu belirtilirken davayı gören hakimden Ronaldo'nun tutuklu yargılanması gerektiği konusunda itiraz edildi. Daha düşük miktarlarda vergi kaçırdığı iddiasıyla birçok kişinin tutuklu olarak yargılandığı belirtildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı iddiasıyla mahkemeye verilmişti. Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi, Ronaldo'nun Madrid'de ikametinin bulunduğu yer Pozuelo de Alcarcon ilçesine açılan davada Portekizli futbolcunun vergi kaçırdığını iddia ediyor.

İddianamede, Ronaldo'nun, 2011-2014 yılları arasındaki imaj gelirlerini eksik göstererek maliyeden toplam 14,75 milyon euro kaçırdığı belirtiliyor. 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olduğu 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığı öne sürülüyor.

1 İLE 5 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZASINA ÇARPRILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Portekizli golcünün 2011'de 1,39 milyon, 2012'de 1,66 milyon, 2013'de 3,2 milyon ve 2014'de 8,5 milyon euro vergi kaçırdığı ve İspanyol yasalarına göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması gerektiği belirtilmişti.

Ronaldo'nun, Virgin Adaları ve İrlanda'da merkezleri bulunan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerinin gerçek bedelini gizlediği de ifade edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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