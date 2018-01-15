RONALDO DİBE VURDU! 66 FUTBOLCU ARASINDAN SONUNCU OLDU
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo La Liga'da 66 oyuncu arasında şutu gole dönüştürme oranı en düşük futbolcu oldu.
Real Madrid son olarak bu hafta evinde Villareal'e kaybederek Barcelona'yı yakalama umutlarını artık iyice azaltırken, bu sezon özellikle La Liga performansı eleştrilen Cristiano Ronaldo ile alakalı çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
VERİMLİLİĞİ İYİCE AZALDI
Bu sezon aynı takımı gibi ligde bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Cristiano, Villareal kalesini de boş geçerken, Portekizlinin verimliliği ile alakalı çok enteresan bir istatistik yayınlandı.
100 ŞUTTAN 4.6 TANESİ GOL OLUYOR
Buna göre Ronaldo, bu sezon La Liga'da 3 veya daha fazla gol atan 66 oyuncu arasında en düşük şutu gole dönüştürme oranına sahip. La Liga'da bu sezon yalnızca 4 gol atabilen Ronaldo'nun çektiği her 100 şuttan yalnızca 4.6 tanesi gol oluyor ve bu %4.6 oran, Portekizliyi ligde açık ara en kötü isim yaptı.
Kaynak: haberinburada
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