Bim, Yeni Şirket Kuruyor
19 Yarışmasında Rekor Ödül.. 1 Milyon Tl Kazandı!
Hamidou Traore, Karabükspor'da
Eski Tbmm Başkanı Karaduman Vefat Etti
Fetö'den Gözaltına Alınan Üsteğmene Adli Kontrol
Cumhurbaşkanlığı'ndan Flaş 'katar' Açıklaması
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Fetö'den Gözaltında
Guatemala'da 6,8 Büyüklüğünde Deprem
Genç Çiftçi Projelerine Hibe Desteği
İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!
Tsk Açıkladı: 3 Terörist Öldürüldü
Fahriye Evcen'in Gelinliği Göz Kamaştıracak
Alex Tyus, Galatasaray'a Veda Etti
Tüm Türkiye'de Ücretsiz
Facebook Hesaplarına 'kopya Koruması' Geliyor
Kırşehir Merkezli Fetö/Pdy Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'da İş Adamlarına Yönelik Terör Operasyonu
Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Karşılama!
Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı
Tatilde Kredi Kartı Güvenliğini Sağlamanın 7 Yolu

'ronaldo dahil hiç kimse vazgeçilmez değil'

'RONALDO DAHİL HİÇ KİMSE VAZGEÇİLMEZ DEĞİL'

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:04
Puan Ver : 'ronaldo Dahil Hiç Kimse Vazgeçilmez Değil'(9/10)10


Futbolculuk kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter ile ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Figo, Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.



Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, "Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler:   Ronaldo  Dahil  Hiç  Kimse  Vazgeçilmez  Değil      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER