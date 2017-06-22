

Futbolculuk kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter ile ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Figo, Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.



Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, "Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah