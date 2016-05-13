

Antalyaspor bu yaz da transfer gündemine damga vuracak gibi görünüyor. Sezon başında Samuel Eto'o'yu getirip büyük sükse yapan Akdeniz ekibi, dünyaca ünlü bir diğer yıldız Ronaldinho'yu da bitirmek üzere. Bunu söyleyen bizzat Kırmızı-Beyazlılar'ın patronu Gültekin Gencer...







FANATİK'e konuşan Gencer, “Şimdiye kadar hep spekülasyonlardan ibaretti ama artık Ronaldinho transferi ciddiye bindi. Eto'o şu anda Meksika'da onunla beraber. Antalya'ya gelmeyi çok istiyor. Burada oynamayı kabul etti. Biz de ona takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir teklifte bulunduk. Hazır bekliyor şu an. Eğer kabul ederse Eto'o onu getirecek” ifadelerini kullandı. Yeni sezon için çok kapsamlı bir transfer çalışması içinde olduklarını da söyleyen Gencer, büyük bir müjde daha verdi:







‘Çok daha güçlü bir takım'







“Yeni sezonda çok daha güçlü bir takım olmak istiyoruz. Bu doğrultuda da önemli çalışmalarımız var. En az Eto'o ve Ronaldinho kadar ünlü bir isimle görüşme halindeyiz. İsmini netleştikten sonra açıklayacağım. Taraftarımızın keyifle izleyeceği bir takım yapıyoruz.”