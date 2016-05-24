

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Brezilyalı yıldız oyuncu Ronaldinho ile karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirterek, gelinen son noktayı bugün düzenleyecekleri basın toplantısı ile paylaşacaklarını söyledi.







Gencer daha önce yapmış olduğu açıklamada, “Biz Samuel Eto'o vasıtasıyla kendisine bir teklif yaptık. Kendisi teklifimize olumlu yaklaştı. Bunun sonucunda bir sözleşme hazırladık ve kendisine ilettik. Kendisi problem yaşanan maddelerle ilgili düzenleme yaptıktan sonra bir örneğini de bize gönderecek ve anlaşacağız” demişti.







Transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor.