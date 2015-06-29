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ronaldinho cephesinden antalyaspor'a yeşil ışık

RONALDİNHO CEPHESİNDEN ANTALYASPOR'A YEŞİL IŞIK

Antalyaspor, Eto'o'dan sonra gözünü Ronaldinho'ya çevirdi. Brezilyalı yıldızın ağabeyi ve menajeri Roberto Asis, İstanbul'a gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu

Tarih : 29 Haziran 2015, 09:23
Puan Ver : Ronaldinho Cephesinden Antalyaspor'a Yeşil Işık(9/10)7


Antalyaspor yeni transferi Samuel Eto'o'dan sonra gözünü Ronaldinho'ya çevirdi. Brezilyalı yıldızın ağabeyi ve menajeri Roberto Assis, İstanbul'a gelerek Lig TV'ye açıklamalarda bulundu.



Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Roberto Assis "Çok mutluyum İstanbul'a geri geldiğim için. Transferin yüzde kaç olduğunu söyleyemem. Sıcak bakıyoruz, Antalyaspor'a teklifimizi ileteceğiz. Sonrasına bakacağız. Öncelikle, İstanbul'da ilk günümüz. Oturup konuşacağız. Antalyaspor'un teklifine sıcak bakıyoruz. 2-3 gün içinde Antalyaspor'a şartlarımızı sunacağız." ifaderlerini kullandı.



"ETO'O'NUN TÜRKİYE'DE OLMASI İYİ"

Sözlerine Eto'o transferiyle devam eden Assis, "Samuel Eto'o, Ronaldinho'nun arkadaşı. Ona olan saygısı çok büyük. Bunun bir etkisi var tabii. Türkiye'de oynaması, hem Türk halkı açısından hem bizim açımızdan iyi." dedi.



"MELO, ALEX VE ROBERTO CARLOS'LA KONUŞTUK"

Türkiye'de oynayan yıldızlarla fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Ronaldinho'nun ağabeyi "Alex de Souza, Roberto Carlos ve Felipe Melo çok güzel şeyler anlattı. Ronaldinho burada oynamayı düşünüyor. Hayat tarzına uygunsa bu transfer olacak. Türkiye tam Ronaldinho'luk bir ülke." şeklinde konuştu.



Ronaldinho'nun Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran menajer, Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer ile İstanbul'da akşam saaatlerinde biraraya gelerek transfer görüşmelerine başladı.








Etiketler: Ronaldinho  Cephesinden  Antalyaspor  A  Yeşil  Işık    haber

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