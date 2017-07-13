İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Roma'ya giden Cengiz, Başakşehir'den aldığı maaşını 33'e katladı

ROMA'YA GİDEN CENGİZ, BAŞAKŞEHİR'DEN ALDIĞI MAAŞINI 33'E KATLADI

Medipol Başakşehir'den Roma'ya 13 milyon Euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, Başakşehir'de aldığı aylık 15 bin TL'yi 33'e katladı. Genç oyuncu, Roma'dan aylık 500 bin TL alacak.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Roma'ya Giden Cengiz, Başakşehir'den Aldığı Maaşını 33'e Katladı(9/10)5

Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, takımının Slovenya kampını terk ederek yeni takımına doğru yola çıktı. Bonservis ücreti ve Altınordu'nun kazanacağı rakam da ortaya çıktı...

Başakşehir yönetimi Manchester City'nin 8 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Oyuncunun Roma'da oynamasına sıcak bakan İstanbul ekibi, 13 milyon Euro karşılığında İtalyan kulübüyle el sıkıştı.

ALTINORDU BAYRAM ETTİ

Transferin Altınordu detayı ise İzmir ekibini oldukça sevindirecek. Altınordu'nun kasasına bu transferden 3.9 milyon Euro yani yaklaşık 16 milyon TL girecek.

AYLIK MAAŞI 33'E KATLANDI

İtalyan basınına göre; cuma günü Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek olan Cengiz Ünder, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak ve yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak.

Bucaspor Futbol Akademisi'nde yetişip, Altınordu'da profesyonel olan Cengiz, kırmızı lacivertli ekipte 2500 TL, Başakşehir'de ise 15 bin TL aylık alarak oynadı. Cengiz'in Roma'da alacağı yıllık yaklaşık 6 milyon TL. Milli yıldızın yeni aylığı ise 500 bin TL'ye tekabül ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Roma  Ya  Giden  Cengiz  Başakşehir  Den  Aldığı  Maaşını  33  E  Katladı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER