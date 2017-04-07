Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

romatoid artrit hastaları nasıl beslenmeli?

ROMATOİD ARTRİT HASTALARI NASIL BESLENMELİ?

Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatoid artrit gelişiminde de çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem, romatoid artrit ve beslenme ilişkisini anlattı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 16:38
Puan Ver : Romatoid Artrit Hastaları Nasıl Beslenmeli?(6/10)5


Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatoid artrit gelişiminde de çevresel faktörler etkilidir. Çevresel faktörlerin en önemlilerinden birisi de beslenmedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar sigara kullanımının yanında beslenme alışkanlıkların da romatoid artrit gelişimini etkilediği göstermektedir.



Romatoid gelişiminin engellenmesinde balık ve balık yağının önemi büyüktür. Haftada 2-3 kez fırında veya ızgarada pişirilmiş balık tüketmek romatoid artrit gelişiminde belirgin bir azalmaya neden olmaktadır. Omega 3 den zengin olan balık yağının uzun süreli günlük 2000 mg kullanımı romatoid gelişimini baskılamaktadır. Özellikle güneş kaynaklı alınan D vitamini de romatoid gelişiminin engellemesi açısından önemlidir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Romatoid  Artrit  Hastaları  Nasıl  Beslenmeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER