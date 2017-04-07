Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatoid artrit gelişiminde de çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem, romatoid artrit ve beslenme ilişkisini anlattı.



Tüm hastalıklarda olduğu gibi romatoid artrit gelişiminde de çevresel faktörler etkilidir. Çevresel faktörlerin en önemlilerinden birisi de beslenmedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar sigara kullanımının yanında beslenme alışkanlıkların da romatoid artrit gelişimini etkilediği göstermektedir.







Romatoid gelişiminin engellenmesinde balık ve balık yağının önemi büyüktür. Haftada 2-3 kez fırında veya ızgarada pişirilmiş balık tüketmek romatoid artrit gelişiminde belirgin bir azalmaya neden olmaktadır. Omega 3 den zengin olan balık yağının uzun süreli günlük 2000 mg kullanımı romatoid gelişimini baskılamaktadır. Özellikle güneş kaynaklı alınan D vitamini de romatoid gelişiminin engellemesi açısından önemlidir.







kaynak:sabah