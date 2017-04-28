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romatizmaya karşı her gün 3 bardak çay ve…

ROMATİZMAYA KARŞI HER GÜN 3 BARDAK ÇAY VE…

Uzmanlara göre sebze ve meyve tüketiminin antioksidan etkisi, tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmadan korunmada da etkili oluyor. Akdeniz beslenme tipindeki protein ihtiyacının çoğunlukla balıktan karşılanması, zeytinyağı kullanımı da diğer öneriler arasında yer alıyor.

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:53
Puan Ver : Romatizmaya Karşı Her Gün 3 Bardak Çay Ve…(5/10)5


Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem, sigara kullanımı ve beslenme alışkanlıklarının romatizma (romatoid artrit) gelişimine neden olduğunu belirterek, önleyici olarak veya tedaviyle birlikte Akdeniz tipi beslenmenin önemine işaret etti. Hastaların moda bitki ve meyve kürlerini tercih etmek yerine ilaç tedavisiyle birlikte doğru beslenme alışkanlığı edinmesinin önemini vurgulayan Erdem, "Son dönemde glutensiz diyet ile tedavi öne sürülmektedir.



 



kaynak:Sabah








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