Uzmanlara göre sebze ve meyve tüketiminin antioksidan etkisi, tüm hastalıklarda olduğu gibi romatizmadan korunmada da etkili oluyor. Akdeniz beslenme tipindeki protein ihtiyacının çoğunlukla balıktan karşılanması, zeytinyağı kullanımı da diğer öneriler arasında yer alıyor.