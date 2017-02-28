Zengin içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen kuşkonmaz, afrodizyak etkisiyle de isteksizliği giderip, güç veriyor...



Zengin içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen kuşkonmaz, afrodizyak etkisiyle de isteksizliği giderip, güç veriyor...



Çiftleri mutlu ediyor. Şifa deposu kuşkonmaz cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artıran kuşkonmaz aynı zamanda güç veriyor. İçerdiği B vitamini (folat) sağlıklı bir kalp-damar sistemi için önem taşıyor.



Folat seviyesinin düşmesi kalp hastalıkları riskini arttırıyor. Böbrek ve gut hastalarına önerilmeyen kuşkonmazı salata, çorba ve zeytinyağlı olarak tüketilebileceğini söyleyen uzmanlar, et, tavuk ya da balık gibi yemeklerin yanında da servis edilebileceğini belirtiyor. İyi geldiği hastalıklardan bazıları şöyle sıralanıyor...







kaynak:sabah