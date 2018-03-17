Geçen yıl kasım ayında Perulu moda tasarımcısı Alessandra de Osma ile nikahlanan Monaco Prensesi Caroline'in üvey oğlu Prens Christian, ikinci töreni eşinin ülkesi Peru'da yaptı.

Monaco Prensesi Caroline'in üvey oğlu Prens Christian ile Perulu moda tasarımcısı Alessandra de Osma, geçen yılın kasım ayında İngiltere'de resmi nikah kıymıştı. Çift bu kez de gelinin memleketi Peru'nun başkenti Lima'da daha geniş katılımlı bir tören düzenledi.

2005 YILINDA TANIŞMIŞLARDI

25 yaşındaki gelin Alessandra de Osma ile damat Prens Christian, 2005 yılında tanıştı. O dönemde Prens'in Lima'ya yaptığı ziyaret sırasında ona Alessandra de Osma rehberlik etmişti. Düğünün davetlileri arasında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunları Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie ile model Kate Moss ve sevgilisi Count Nikolai Von Bismarck da yer aldı.

GELİNLİĞİN TACI DİKKAT ÇEKTİ

Kendisi de moda tasarımcısı olan gelin düğününde Pepa&Co imzalı bir gelinlik giydi. Gelinliğin taşlarla süslü tacı ise dikkat çekti. Törenin yapıldığı katedralin çevresinde toplanan halk da gelin ve damadı kurulan polis barikatlarının ardından izleyip cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Peru'da yapılan törenden kareler;

Kaynak: haberinburada