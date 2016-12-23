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romantik gece kabusa döndü!

ROMANTİK GECE KABUSA DÖNDÜ!

Kenan Doğulu-Beren saat çifti, geçen hafta Etiler'de bir restoran çıkışı birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 09:32
Puan Ver : Romantik Gece Kabusa Döndü!(6/10)3


Kenan Doğulu ve Beren Saat geçen hafta Günaydın Restoran'da yemek yedi. Merkanın üst katında oturan çiftin keyiğfli anlarının üzerine silahların gölgesi düştü.



Çıkışta otomobilleirni beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silah çekmesi üzerine Doğulu ve Saat korku dolu anlar yaşadı.



Görevliler tarafından hızla mekana geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi.



Saat güçlükled sakinleştirilirken olayın çevredikilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Romantik  Gece  Kabusa  Döndü    haber

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