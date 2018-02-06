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Romantik Alişan! Sevgilisi için kaleme aldığı satırlar olay oldu

ROMANTİK ALİŞAN! SEVGİLİSİ İÇİN KALEME ALDIĞI SATIRLAR OLAY OLDU

Dostlar Mahallesi adlı dizide birlikte oynadığı Buse Varol'la aşk yaşamaya başlayan Alişan, yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Tarih : 06 Şubat 2018, 00:10
Puan Ver : Romantik Alişan! Sevgilisi İçin Kaleme Aldığı Satırlar Olay Oldu(7/10)3

Oyuncu Buse Varol'la olan aşkını gözler önünde yaşamayı tercih eden ve yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli olarak bu aşkın kendisi için ne kadar özel olduğunun altını çizen şarkıcı Alişan, yaptığı son paylaşımla şaşırttı.

"BEN SENSİZ DE YAŞARIM AMA..."

Alişan'ın 'Gerçekçi bir romantik' şeklinde yorumlar almasına neden olan sözleri şunlar oldu: "Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye, işte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım ama; seninle bir başka yaşarım."

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Ünlü şarkıcının yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

EDA EROL'DAN AYRILMIŞTI

Alişan daha önce Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ve düğüne kısa bir süre kala ikili ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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