Roma forması giyen Türk asıllı Danimarkalı oyuncu Rezan Çorlu, ülke basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Hücuma dönük orta saha ve kanatlarda oynayabilen Rezan Çorlu, Galatasaray'ın kendisini kiralamak istediğini söyledi.

"GALATASARAY'IN BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ DUYDUM"

Sezon başında Brondby'den Roma'nın 600 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde kiralık olarak bazı teklifler geldiğini söylerken "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Yazın da böyle bir konu vardı. Beni kiralamak istiyorlar. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz" ifadeleriyle Galatasaray'ın ilgisini açıkladı.

Çorlu, kiralık olarak gidip döndükten sonra hedefinin Roma'nın kadrosunda kendine yer bulmak olduğunu da dile getirdi ve "Eğer bir takıma kiralık gidersem, kendimi geliştirim, döndüğümde Roma kadrosunda yer almak istiyorum" dedi.SEZON BAŞINDA ROMA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Rezan Çorlu bu sezon Roma genç takımıyla 9 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Çorlu sezon başında Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Rezan Çorlu, Brondby altyapısında futbola başlarken, 2012'den bu yana Danimarka'nın farklı yaş kategorilerinde genç milli takımlarında forma giydi.

Kaynak: haberinburada