ROMA'NIN GENÇ YILDIZI REZAN ÇORLU: GALATASARAY BENİ İSTİYOR
Sezon başında Roma'nın kadrosuna kattığı Türk asıllı Danimarkalı genç oyuncu Rezan Çorlu, Galatasaray'ın kendisini kiralamak istediğini söyledi.
Roma forması giyen Türk asıllı Danimarkalı oyuncu Rezan Çorlu, ülke basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini doğruladı. Hücuma dönük orta saha ve kanatlarda oynayabilen Rezan Çorlu, Galatasaray'ın kendisini kiralamak istediğini söyledi.
"GALATASARAY'IN BENİMLE İLGİLENDİĞİNİ DUYDUM"
Sezon başında Brondby'den Roma'nın 600 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki oyuncu, ara transfer döneminde kiralık olarak bazı teklifler geldiğini söylerken "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duydum. Yazın da böyle bir konu vardı. Beni kiralamak istiyorlar. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz" ifadeleriyle Galatasaray'ın ilgisini açıkladı.
Çorlu, kiralık olarak gidip döndükten sonra hedefinin Roma'nın kadrosunda kendine yer bulmak olduğunu da dile getirdi ve "Eğer bir takıma kiralık gidersem, kendimi geliştirim, döndüğümde Roma kadrosunda yer almak istiyorum" dedi.SEZON BAŞINDA ROMA İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Rezan Çorlu bu sezon Roma genç takımıyla 9 maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Çorlu sezon başında Roma ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Rezan Çorlu, Brondby altyapısında futbola başlarken, 2012'den bu yana Danimarka'nın farklı yaş kategorilerinde genç milli takımlarında forma giydi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Süper Ligde 18. Hafta Hakemleri Belli Oldu
- Kuzey Ve Güney Kore, Kış Olimpiyatları Açılış Töreninde Tek Bayrak Altında Yürüyecek
- Anadolu Efes, Cska Moskova'ya Farklı Mağlup Oldu
- Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mitrovic Transferini Reddetti
- Taze Hocayı Babası Topa Tuttu: Abisinin Eşiyle Yattı, Tiksiniyorum
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar